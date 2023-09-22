Здавав у ломбарди тепловізори і камери нічного бачення: на Житомирщині судитимуть офіцера

У Житомирській області Начальник служби логістики здав у ломбарди та продав через інтернет 8 тепловізорів та 60 камер нічного бачення.

Про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що частина з цього обладнання була куплена за кошти волонтерів.

"Військовий мав доступ до місця зберігання техніки частини і привласнив 60 камер нічного бачення та 8 тепловізорів різних моделей, частина з яких була придбана за кошти волонтерів. Офіцер продавав техніку через Інтернет та здавав у місцеві ломбарди", - йдеться у повідомленні.

Зловмиснику вдалося продати техніки на 3,2 млн грн. Під час розслідування він повністю відшкодував кошти.

Офіцера обвинувачують у привласненні військового майна (ч. 4 ст. 410 КК України). Покарання за цією статтею - до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід працівникам Самбірського ТЦК, які незаконно утримували та знущалися з двох чоловіків.

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