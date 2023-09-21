Побиття в Самбірському ТЦК: підозрюваним обрали запобіжний захід

Під залом суду зібралися чинні військовослужбовці, щоб підтримати обвинувачених.
Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід працівникам Самбірського ТЦК, які незаконно утримували та знущалися з двох чоловіків.
Про це передає Державне бюро розслідувань.
Заступникові начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК та іншому військовослужбовцю-водію цього центру, які підозрюються у незаконному позбавленні волі та катуванні двох громадян, обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт на два місяці без носіння електронного браслету.
Своєю чергою працівники ДБР подали клопотання про обрання для обох підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
За інформацією "Суспільного", під залом суду зібралися чинні військовослужбовці, які висловлюються на підтримку обвинувачених.
Також повідомлялося, що адвокат обвинуваченого військовослужбовця-водія попросив долучити до справи документи про те, що чоловік воював в АТО та мав поранення.
Про що йдеться
Нагадаємо, 19 вересня в Мережі з’явилося відео, на якому в ТЦК та СП Самбора на Львівщині військовий із пістолетом у руках жорстоко б’є чоловіка.
Як виявилося, заступник начальника одного з відділів Самбірського РТЦК та СП, а також військовослужбовець-водій цього відділу понад тиждень утримували в приміщенні центру двох чоловіків, намагаючись примусити їх "добровільно" пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації.
Згодом стало відомо, що на відео — ухилянти, які намагалися незаконно перетнути кордон.
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