Побиття в Самбірському ТЦК: підозрюваним обрали запобіжний захід

Під залом суду зібралися чинні військовослужбовці, щоб підтримати обвинувачених.

Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід працівникам Самбірського ТЦК, які незаконно утримували та знущалися з двох чоловіків.

Про це передає Державне бюро розслідувань.

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Заступникові начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК та іншому військовослужбовцю-водію цього центру, які підозрюються у незаконному позбавленні волі та катуванні двох громадян, обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт на два місяці без носіння електронного браслету.

Своєю чергою працівники ДБР подали клопотання про обрання для обох підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

За інформацією "Суспільного", під залом суду зібралися чинні військовослужбовці, які висловлюються на підтримку обвинувачених.

Також повідомлялося, що адвокат обвинуваченого військовослужбовця-водія попросив долучити до справи документи про те, що чоловік воював в АТО та мав поранення.

Про що йдеться

Нагадаємо, 19 вересня в Мережі з’явилося відео, на якому в ТЦК та СП Самбора на Львівщині військовий із пістолетом у руках жорстоко б’є чоловіка.

Як виявилося, заступник начальника одного з відділів Самбірського РТЦК та СП, а також військовослужбовець-водій цього відділу понад тиждень утримували в приміщенні центру двох чоловіків, намагаючись примусити їх "добровільно" пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації.

Згодом стало відомо, що на відео — ухилянти, які намагалися незаконно перетнути кордон.

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