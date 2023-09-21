Скандальне побиття у ТЦК на Львівщині: в Офісі президента прокоментували

Незаконне утримування та знущання з двох чоловіків у одному з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на Львівщині радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав проявом свавілля, до якого правоохоронні органи повинні показати свою нетерпимість.

Так він прокоментував цей скандальний інцидент в ефірі національного телемарафону.

“Безумовно, професійні коментарі мають надавати правоохоронні органи, бо вони набагато глибші в ситуації, вони розуміють мотивації сторін... Ми з вами розуміємо, що до цього треба ставитися негативно, тут немає інших варіантів і моделей поведінки... Правоохоронні органи мають дійсно чітко показати, що будуть нетерпимими до подібних проявів свавілля”, - сказав Подоляк.

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Радник голови Офісу президента наголосив, що важливим у цій ситуації є збереження поваги державних інституцій від суспільства та зауважив на недоліках виховання окремих представників державної влади.

“Я розумію, що не всі були виховані правильно батьками", - сказав він.

Як повідомлялося, 20 вересня працівники ДБР повідомили про підозру військовослужбовцям у незаконному позбавлені волі та катуванні, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв подробиці гучного інциденту, який стався на Львівщині між військовозобов’язаними та працівниками військкомату.

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