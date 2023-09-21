У Карабаху розстріляли машину з "миротворцями" РФ: усі вони загинули

Міноборони Азербайджану висловило "найглибші співчуття" і не взяло відповідальності за те, що сталося.

У Карабаху обстріляли автомобіль із так званими російськими "миротворцями". Усі військові, що перебували в авто, загинули.

Це підтверджує Міноборони країни-агресора.

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Згідно з повідомленням, інцидент стався 20 вересня у районі населеного пункту Джанятаг (Чанкатах).

"Автомобіль з російськими військовослужбовцями зазнав обстрілу зі стрілецької зброї. В результаті обстрілу російські військовослужбовці, які знаходилися в автомобілі, загинули", — йдеться в повідомленні.

Скільки саме солдатів загинуло, не уточнюється.

Міноборони Азербайджану висловило "найглибші співчуття". Водночас у Баку не взяли відповідальності за те, що трапилося, а лише попросили "виявити терпіння" і дочекатися результатів розслідування.

У коментарях так звані "Z-патріоти" обурені, що така заява Азербайджану звучить як знущання з РФ.

Нагадаємо, 20 вересня "влада" невизнаної "Нагірно-Карабахської республіки" заявила, що припиняє вогонь і складає зброю.

У свою чергу, Азербайджан заявив, що закінчує "антитерористичні заходи" — це підтвердили в Міноборони країни.

Грузинський політолог Гела Васадзе розповів, що після нинішніх подій у Карабасі Вірменія отримала шанс "піти від Росії".