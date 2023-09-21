У Карабаху розстріляли машину з "миротворцями" РФ: усі вони загинули

Міноборони Азербайджану висловило "найглибші співчуття" і не взяло відповідальності за те, що сталося.
У Карабаху обстріляли автомобіль із так званими російськими "миротворцями". Усі військові, що перебували в авто, загинули.
Це підтверджує Міноборони країни-агресора.
Згідно з повідомленням, інцидент стався 20 вересня у районі населеного пункту Джанятаг (Чанкатах).
"Автомобіль з російськими військовослужбовцями зазнав обстрілу зі стрілецької зброї. В результаті обстрілу російські військовослужбовці, які знаходилися в автомобілі, загинули", — йдеться в повідомленні.
Скільки саме солдатів загинуло, не уточнюється.
Міноборони Азербайджану висловило "найглибші співчуття". Водночас у Баку не взяли відповідальності за те, що трапилося, а лише попросили "виявити терпіння" і дочекатися результатів розслідування.
У коментарях так звані "Z-патріоти" обурені, що така заява Азербайджану звучить як знущання з РФ.
Нагадаємо, 20 вересня "влада" невизнаної "Нагірно-Карабахської республіки" заявила, що припиняє вогонь і складає зброю.
У свою чергу, Азербайджан заявив, що закінчує "антитерористичні заходи" — це підтвердили в Міноборони країни.
Грузинський політолог Гела Васадзе розповів, що після нинішніх подій у Карабасі Вірменія отримала шанс "піти від Росії".