Азербайджан підтвердив домовленість про припинення "антитерористичних заходів" в Карабасі

Міноборони Азербайджану заявило, що досягнуто домовленості про призупинення антитерористичних заходів у Карабаху від 13:00 середи, 20 вересня.

Про це йдеться у заяві відомства.

Зазначається, що роззброєння вірменських формувань у Карабаху та виведення вірменських військових забезпечуються в координації з російськими "миротворцями".

Крім того, адміністрація президента Азербайджану Ільхама Алієва 21 вересня зустрінеться у місті Євлах з представниками вірменського населення Карабаху для обговорення питань реінтеграції.