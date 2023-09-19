Загострення в Нагірному Карабаху: чому воюють Азербайджан та Вірменія і яка історія конфлікту

У вівторок, 19 вересня, Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" в Нагірному Карабаху. Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією тягнеться понад століття.

ТСН.ua зібрав інформацію, чому воюють Азербайджан та Вірменія, як довго триває збройне протистояння між країнами і кому належить Нагірний Карабах.

Чия територія Нагірних Карабах

Кожна із країн вважає Закавказзя своїми історичними землями. За версією Вірменії, Нагірний Карабах - це територія, де проживають здебільшого етнічні вірмени. За версією Баку, ці території юридично належать їм. Якщо спиратися на історичні факти, то назва Карабаху походить від азербайджанських слів "гара" - чорний і "бах" - сад. Назва частини району - Нагірний Карабах зʼявилася на початку 1800-х. В Азербайджані не поділяють Карабах на гірський і рівнинний, для країни весь район цілісний - Карабах.

Після розпаду Російської імперії 1917 року зʼявилася республіка Північний Азербайджан, яка претендувала на Карабах. Свої претензії на район висунула й Вірменія. Відтоді почалися зіткнення, які тривали і дотепер.

Збройне протистояння у Нагірному Карабаху 2020 року / Фото: Associated Press

Яка причина конфлікту у Нагірному Карабаху

Причиною збройного протистояння між двома країнами є спірна територія Нагірного Карабаху. Вірменія та Азербайджан були у складі Радянського Союзу, а Нагірний Карабах - автономією і контролювався Азербайджаном. Конфлікт між ними спалахнув наприкінці 1980-х, коли парламент Вірменії заявив про входження Карабаху до складу Вірменської РСР, з чим, звісно, не погодився Баку.

Уже через десятиліття, 1991-1993 років виникла нова війна у Нагірному Карабасі. Завершилася вона підписанням мирної угоди, відповідно до якої території Закавказзя стали невизнаною республікою. Однак де-факто вони контролюється Вірменією, а де-юре входять до складу Азербайджану. Відтоді збройні сутички вважають "замороженими", але які час від часу спалахають.

Востаннє збройне протистояння загострилося 2022 року. Після опівночі у вівторок, 13 вересня, держави обмінялися звинуваченнями в провокаціях і обстрілах. Баку звинуватив збройні сили Вірменії у "широкомасштабних диверсіях" на Дашкасанському, Кельбаджарському та Лачинському напрямках. А у Міноборони Вірменії повідомили, що вночі 13 вересня підрозділи збройних сил Азербайджану вели інтенсивний вогонь з артилерії та стрілецької зброї по позиціях збройних сил Вірменії.

Збройне протистояння у Нагірному Карабаху 2020 року / Фото: Associated Press

Яка позиція України у цьому конфлікті

Офіційна позиція України ухвалена на рівні ООН. У документі сказано, що незалежність Нагірного Карабаху не визнається, як і окупація азербайджанських територій Вірменією. Так, 2016 року МЗС України у своїй заяві прямо написало про "дотримання суверенітету та територіальної цілісності Азербайджанської Республіки".

Чому Азербайджан напав на Вірменію

19 вересня 2023 ркоу Міноборони Азербайджану оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" в Нагірному Карабаху. Серед цілей"операції" – "відновлення конституційного ладу", "припинення широкомасштабних провокацій", "роззброєння та виведення формувань збройних сил Вірменії з наших територій", "нейтралізація" військової інфраструктури та забезпечення безпеки мирних азербайджанських громадян.

У Міністерстві оборони Вірменії стверджують, що в "в Нагірному Карабаху немає армії ЗС Вірменії".Там спростовують повідомлення ЗМІ Азербайджану про присутність на Закавказзі "підрозділів ВС, військової техніки та особового складу".

Тим часом місцеві вірменські ЗМІ пишуть, що російські "миротворці" втекли з Карабаха і не захищатимуть Вірменію.

Нагадаємо, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян також заявляв, що Вірменія більше не може покладатися на РФ як на гаранта своєї безпеки, адже її "можливості змінилися" внаслідок "подій в Україні".

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