Пашинян зробив заяву про відносини з Росією: деталі

Вірменія більше не може покладатися на Москву, вважають у Єревані.

Вірменія більше не може покладатися на Російську Федерацію, як на гаранта своєї безпеки. І це - незважаючи на побоювання щодо відновлення відкритого конфлікту з Азербайджаном.

Про це заявив в інтерв'ю POLITICO прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

"У результаті подій в Україні можливості Росії змінилися", - сказав Пашинян.

За словами вірменського прем'єра, Москва прагне уникнути віддалення Азербайджану та Туреччини, які набули стратегічного значення для Кремля звід початку повномасштабного вторгнення до України.

"Наша стратегія повинна полягати в тому, щоб спробувати в цій ситуації максимально зменшити нашу залежність від інших. Ми хочемо мати незалежну країну, суверенну країну, але ми повинні мати способи уникнути того, щоб не опинитися в центрі зіткнень між Заходом і Сходом, Північчю і Півднем", - заявив Пашинян.

Очільник уряду Вірменії каже, що заклик Тегерана до Москви як до захисника, кожного разу, коли виникає конфлікт, є просто нежиттєздатним.

"Модель, за якою ми маємо проблеми з нашими сусідами і змушені запрошувати інших захистити нас - неважливо, хто ці інші - є дуже вразливою моделлю", - наголосив Пашинян.

Як повідомлялося, днями МЗС Росії викликало посла Вірменії через низку "недружніх" дій, зроблених Єреваном. Нібито це стало однією ознакою напруженості між двома країнами.

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