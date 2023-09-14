Вимагають відправити Україні ракети Taurus: німецькі депутати написали лист Шольцу

Німецькі депутати написали канцлеру Німеччини Олафу Шольцу листа з вимогою передати Україні далекобійні ракети Taurus. Нині саме він відтягує момент ухвалення відповідного рішення.

Депутати німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн (Вільні демократи), Антон Хофрайтер ("зелені") та Андреас Шварц (СДПН) написали листа до канцлера Олафа Шольца та міністра оборони Бориса Пісторіуса, у якому, зокрема, вимагають передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Про це пише Tagesschau.

З огляду на наступне засідання Контактної групи з України в Рамштайні, яке відбудеться вже 19 вересня, німецькі депутати вважають, що Німеччина повинна надати Україні подальші зобов'язання в оборонній боротьбі з Росією.

"Зокрема, Україні потрібна система крилатих ракет "Taurus", яка перебуває на озброєнні Бундесверу, щоб спеціально послабити російське військове матеріально-технічне забезпечення", - йдеться в листі.

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Зазначається, що німецькі депутати дійшли до цього рішення після розмов з представниками українського уряду. Ті запевняли, що ця зброя використовуватиметься виключно на території України.

"Ми не бачимо підстав сумніватися в цьому зобов’язанні", – зазначили депутати у своєму листі.

Крім того, за словами депутатів, Німеччина повинна продовжувати постачати Україні протиповітряну оборону, боєприпаси, медичні матеріали та броньовані транспортні засоби, особливо бойові танки та бронетранспортери. Водночас, згідно з листом, особливого значення набуває забезпечення витривалості українських військ.

"Це вимагає, зокрема, запасних частин для систем, які вже були поставлені, і підтримки в ремонті цих систем. Підтримка з боку німецької промисловості також має бути скоординована та вдосконалена", - пишуть депутати.

Чи отримає Україна далекобійні ракети Taurus

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок раніше заявила, що слід швидше вирішувати питання з постачання ракет для України, адже кожен день зволікання має значення.

Однак згодом стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц затягує постачання Україні ракет Taurus, бо хвилюється, що українські війська почнуть застосовувати це озброєння для ударів по території РФ.

У Бундестазі також підтвердили, що що єдина людина, яка наразі блокує рішення передати Україні далекобійні ракети Taurus, - це німецький канцлер Олаф Шольц. Тоді керівниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман гостро звернулася до Шольца і написала, що поки він "чекає", в "Україні гинуть люди".

Водночас в Україні вірять, що Німеччина таки передасть Україні крилаті ракети Taurus. У цьому переконаний, зокрема голова МЗС Дмитро Кулеба. За його словами, це лише питання часу.

Натомість щодо термінів висловився тоді ще чинний міністр оборони Олексій Резніков. Ексочільник Міноборони України переконаний, що Україна може отримати далекобійні ракети Taurus від Німеччини менш, ніж за рік.

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