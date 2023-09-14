"Неправильний тон": Пісторіуса обурили слова Кулеби про ракети Taurus

Міністр заявив, що при передаванні озброєнь партнери мають враховувати не лише інтереси України, а й насамперед свої власні.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не хоче, аби уряд підганяли з рішенням передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Про це міністр сказав під час заходу у Федеральній академії безпекової політики 13 вересня.

Пісторіус поскаржився, що останніми тижнями питання щодо Taurus йому ставили десятки разів. Чимало питань його нервує.

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Міністр також висловив думку, що Україні перш за все потрібні системи ППО та боєприпаси калібру 155 мм. За його словами, Німеччина хоче пришвидшити процеси виробництва техніки та її ремонту.

Реакція Пісторіуса на заяву Кулеби про Taurus

Пісторіус не вважає, що передавання Taurus Україні необхідне просто зараз, і таке рішення ще не ухвалили. Заклики української влади якнайшвидше передати ці ракети міністр оборони Німеччини назвав "неправильним тоном".

"Заяви української сторони не вплинуть на рішення Берліна. При передаванні озброєнь партнери мають враховувати не лише інтереси України, а й насамперед свої власні", — заявив Пісторіус, реагуючи, зокрема на слова голови українського МЗС Дмитра Кулеби щодо надання Taurus.

Ракети Taurus для України

Напередодні на пресконференції з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок Кулеба заявив, що Німеччина все одно передасть Україні ракети Taurus, тож не варто відтягувати це рішення: "Ви все одно це зробите, це лише питання часу. І я не розумію, навіщо ми втрачаємо час".

Пізніше Кулеба заявив про "просування вперед" у питанні надання Україні ракет ATACMS та Taurus.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Кулеба: світ не може бути заручником РФ! Ривок українського ВПК, Taurus і ATACMS

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