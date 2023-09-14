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Кулеба переконаний, що у наданні Україні ATACMS та Taurus є просування впереж

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Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Кулеба переконаний, що у наданні Україні ATACMS та Taurus є просування впереж

Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав цю тему суперпріритетною

Водночас остаточні рішення ще у Берліні та Вашингтоні не ухвалені

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє про «просування вперед» у питанні надання Києву далекобійних ракет ATACMS та Taurus.

Про це пише "Радіо Свобода". 

«Ми дуже активно цим займаємось. Президент щодня проводить переговори або наради, щоб пришвидшувати постачання вже обіцяного й отримувати нові зобов’язання партнерів передавати нам зброю. Є, звісно, деякі суперпріоритетні теми – це насамперед системи протиповітряної оборони. Активно працюємо над отриманням ATACMS від США і Taurus від Німеччини. По обох треках є просування вперед», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Проте, додав міністр, остаточні рішення ще у Берліні та Вашингтоні не ухвалені.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракети Taurus від Німеччини: Кулеба налаштований оптимістично!

Нагадаємо, раніше в Бундестазі повідомили, що єдина людина, яка блокує рішення передати ракети Taurus для України – це канцлер Олаф Шольц.

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