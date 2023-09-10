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Байден наближається до рішення про постачання Україні ракет великої дальності ATACMS — ЗМІ

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Байден наближається до рішення про постачання Україні ракет великої дальності ATACMS — ЗМІ

Ракетні системи великої дальності (ATACMS)  / Фото: Getty Images

Financial Times повідомляє, що рішення про ракети може бути ухвалено найближчим часом.

Президент США Джо Байден наближається до рішення щодо постачання Україні ракет великої дальності.

Про це пише Financial Times із посиланням на високопосадовця в адміністрації Байдена.

За заявою чиновника, рішення про ATACMS для України потенційно відкриє ще один розділ військової підтримки США.

Тако відомо, що ухвалення передавання ракет може здійснитися найближчим часом.

Нагадаємо, тактичні ракетні системи великої дальності (ATACMS) називають американськими тактичними балістичними ракетами класу земля-земля. Їхнім виробником є Lockheed Martin.

Ракети можна використовувати з такими ракетними системами як M270 MLRS, M142 HIMARS та інших модифікацій.

ATACMS мають функцію стрільби на відстань до 300 км. Однак тут також багато що залежить від модифікації, яких у США аж п'ять. Яку саме хочуть отримати в ЗСУ, наразі невідомо.

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