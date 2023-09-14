"Неправильный тон": Писториуса возмутили слова Кулебы о ракетах Taurus

Министр заявил, что при передаче вооружений партнеры должны учитывать не только интересы Украины, но прежде всего свои собственные.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не хочет, чтобы правительство подгоняли с решением передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Об этом министр сказал во время мероприятия в Федеральной академии политики безопасности 13 сентября.

Писториус посетовал, что в последние недели вопрос о Taurus ему задавали десятки раз. Многие вопросы его нервируют.

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Министр также выразил мнение, что Украине, прежде всего, нужны системы ПВО и боеприпасы калибра 155 мм. По его словам, Германия хочет ускорить процессы производства техники и ее ремонта.

Реакция Писториуса на заявление Кулебы о Taurus

Писториус не считает, что передача Taurus Украине необходима прямо сейчас, и такое решение еще не было принято. Призывы украинских властей как можно скорее передать эти ракеты министр обороны Германии назвал "неправильным тоном".

"Заявления украинской стороны не повлияют на решение Берлина. При передаче вооружений партнеры должны учитывать не только интересы Украины, но и прежде всего свои собственные", — заявил Писториус, реагируя, в частности, на слова главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы о предоставлении Taurus.

Ракеты Taurus для Украины

Накануне на пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок Кулеба заявил, что Германия все равно передаст Украине ракеты Taurus, поэтому не стоит оттягивать это решение: "Вы все равно это сделаете, это только вопрос времени. И я не понимаю, зачем мы теряем время" .

Позже Кулеба заявил о "продвижении вперед" в вопросе предоставления Украине ракет ATACMS и Taurus.

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