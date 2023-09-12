В Госдепе США сообщили подробности о передаче Украине ракет ATACMS

Пока у правительства нет позиции, о которой можно объявить.

Относительно передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS пока продолжаются переговоры.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление представителя Госдепа США Мэтью Миллера.

Миллер сказал, что на сегодняшний день нет изменений по этому вопросу, хотя Соединенные Штаты продолжают его рассматривать.

"Мы продолжаем вести эти переговоры с нашими украинскими коллегами, а также внутри правительства США, но пока у нас нет позиции, о которой мы можем объявить", – отметил он.

Напомним, ранее говорилось, что президент США Джо Байден приближается к решению о передаче Украине ракет большой дальности. Об этом писало издание Financial Times со ссылкой на чиновника в администрации Байдена.

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