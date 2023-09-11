Португалия без Роналду феерически поиздевалась над Люксембургом в матче отбора на Евро-2024

Сборная Португалии разнесла команду Люксембурга в матче 6-го тура отбора на Евро-2024. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 9:0 .

В первом тайме португальцы четырежды забили в ворота гостей. Дубли оформили Гонсалу Рамуш и Гонсало Инасиу.

После перерыва подопечные Роберто Мартинеса продолжили куражиться и отгрузили сопернику еще пять мячей. Дублем отличился Диогу Жота, еще по голу занесли в свой актив Рикарду Орту, Бруну Фернандеш и Жоау Фелиш.

Отметим, что легендарный нападающий португальской сборной Криштиану Роналду не попал в заявку на игру из-за перебора желтых карточек.

Для португальцев это шестая подряд победа в квалификации на континентальное первенство. С 18 очками Португалия возглавляет группу J, опережая Словакию (13), Люксембург (10), Боснию и Герцеговину (6), Исландию (6) и Лихтенштейн (0).

Поединки 7-го тура пройдут 13 октября: Португалия – Словакия, Исландия – Люксембург, Лихтенштейн – Босния и Герцеговина.

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Напомним, в финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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