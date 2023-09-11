Италия – Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины сыграет против команды Италии в матче 6-го тура отбора на Евро-2024.

Поединок состоится на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Для украинской сборной это будет пятый матч в квалификации на континентальное первенство. Ранее "сине-желтые" проиграли Англии (0:2) в Лондоне, победили Северную Македонию (3:2) в Скопье, обыграли Мальту (1:0) в словацкой Трнаве и сыграли вничью против Англии (1:1) во Вроцлаве.

Итальянцы сыграют свой четвертый поединок в отборе к Евро-2024. До этого "Скуадра Адзурра" дома уступила Англии (1:2), на выезде обыграла Мальту (2:0) и в гостях не сумела обыграть Северную Македонию (1:1).

На данный момент команда Сергея Реброва с 7 очками занимает второе место в группе С. Лидирует Англия (13 баллов). Команды Италии и Северной Македонии набрали по 4 зачетных пункта, Мальта – ни одного.

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В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка между сборными Италии и Украины.