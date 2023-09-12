Анна Тринчер пожаловалась на плохое самочувствие: "Тело ломает и сил нет"

Несмотря на это, звезда отправилась в танцевальную студию.
Украинская певица Анна Тринчер рассказала поклонникам о проблемах со здоровьем.
Звезда вышла на связь с фанами с утра в своих Instagram-stories и пожаловалась, что очень плохо себя чувствует. Как рассказала Анна, у нее едва появились силы, чтобы встать с постели.
"Утром проснулась и все тело ломит. Сил тупо нет... Думала, может отменить все до ср*ки! Надо брать себя в руки. Тело, прошу, немного потерпи и все — я дам тебе отдых", — поделилась Тринчер.
Чтобы хоть как-то облегчить свое состояние, певица запаслась витаминами. В частности, артистка приобрела витамин С и капсулы D3.
Несмотря на плохое самочувствие, Анна все равно не могла подставить команду и отправилась на тренировку. По словам артистки, это было очень важно, ведь совсем скоро у нее съемка нового клипа.
"Тело очень ломает, чувствую себя плохо, но... Не умею сдаваться и опускать руки. Вперед к подготовке съемок клипа "Глаза", — поделилась певица.
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