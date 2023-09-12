Анна Трінчер поскаржилася на погане самопочуття: "Тіло ломить і сил немає"

Українська співачка Анна Трінчер розповіла шанувальникам про проблеми зі здоров'ям.

Зірка вийшла на зв'язок з фанами зранку в своїх Instagram-stories та пожалілася, що дуже погано почувається. Як розповіла Анна, в неї ледь з'явилися сили, аби встати з ліжка.

"Зранку прокинулася і все тіло ломить. Сил тупо немає... Думала, може відмінити все до ср*ки! Треба брати себе в руки. Тіло, прошу, трішечки потерпи і все - я дам тобі відпочинок", - поділилася Трінчер.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Щоб хоч якось полегшити свій стан співачка запаслася вітамінами. Зокрема, артистка придбала вітамін С та капсули D3.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Попри погане самопочуття Анна все одно не могла підставити команду та вирушила на тренування. За словами артистки, це було дуже важливо, адже зовсім скоро у неї знімання нового кліпу.

"Тіло дуже ломить, почуваюся погано, але... Не вмію здаватися та опускати руки. Вперед до підготовки знімань кліпу "Очі", - поділилася співачка.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

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