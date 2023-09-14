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В России на заводе по производству военной техники раздался взрыв

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
1303
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В России на заводе по производству военной техники раздался взрыв

Курганмашзавод / Фото: Википедия

Предварительная причина взрыва – нарушение техники безопасности.

В русском Кургане на заводе " Курганмашзавод ", где производят военную технику, произошел взрыв. ЧС состоялось в среду, 13 сентября.

Об этом сообщают российские тг-каналы.

Как пишет BAZA, взрыв произошел во время сварочных работ в цехе по сбору топливных баков для БМП. В результате пострадали двое сотрудников завода — 25-летний сборщик и 38-летний сварщик. С разными ожогами они были доставлены в местную больницу.

Предварительная причина взрыва – нарушение техники безопасности.

Утверждают, что пожар тушили работники цеха. Спасателей на место происшествия не вызвали.

Добавим, что "Курганский машиностроительный завод" – единственный российский завод, специализирующийся на производстве боевых машин пехоты (БМП) и машин на их базе. Из-за вторжения России в Украину завод находится под международными санкциями Евросоюза, США и ряда других стран.

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Дата публикации
Просмотры
1303
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