В Румынии в третий раз за неделю упали обломки беспилотника РФ: реакция НАТО

Власти Румынии проводят полное расследование по падению обломков дронов на своей территории.
В Румынии в третий раз рухнули фрагменты беспилотников России после атак по югу Одесской области. В НАТО заявили, что не видят признаков умышленной атаки по стране Североатлантического союза.
Об этом сообщил представитель Альянса Дилан Уайт, передает Sky News.
По его словам, это третий случай за неделю, когда обломки беспилотников, подобных тем, которые в РФ, находят на территории Румынии.
"У НАТО нет информации, которая указывала бы на любое умышленное нападение России на территорию союзников. НАТО солидарна с нашим союзником Румынией. Власти Румынии остаются наготове и проводят полное расследование", — сказал он.
Посол Румынии в НАТО Дан Некулаеску сообщил, что он рассказал союзникам по НАТО о длительных атаках России на украинскую портовую инфраструктуру вблизи Румынии на очередном заседании Североатлантического совета в среду, 13 сентября.
Также, как он отметил, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг разговаривал с президентом Клаусом Иоганнисом в выходные. И Альянс "продолжит следить за ситуацией в тесном контакте с властями Румынии".
Напомним, в ночь на 13 сентября Россия снова нанесла удар по портам Одесской области. После чего на территории Румынии обнаружили фрагменты, подобные российским беспилотником.
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