В Румынии в третий раз за неделю упали обломки беспилотника РФ: реакция НАТО

Власти Румынии проводят полное расследование по падению обломков дронов на своей территории.

В Румынии в третий раз рухнули фрагменты беспилотников России после атак по югу Одесской области. В НАТО заявили, что не видят признаков умышленной атаки по стране Североатлантического союза.

Об этом сообщил представитель Альянса Дилан Уайт, передает Sky News.

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По его словам, это третий случай за неделю, когда обломки беспилотников, подобных тем, которые в РФ, находят на территории Румынии.

"У НАТО нет информации, которая указывала бы на любое умышленное нападение России на территорию союзников. НАТО солидарна с нашим союзником Румынией. Власти Румынии остаются наготове и проводят полное расследование", — сказал он.

Посол Румынии в НАТО Дан Некулаеску сообщил, что он рассказал союзникам по НАТО о длительных атаках России на украинскую портовую инфраструктуру вблизи Румынии на очередном заседании Североатлантического совета в среду, 13 сентября.

Также, как он отметил, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг разговаривал с президентом Клаусом Иоганнисом в выходные. И Альянс "продолжит следить за ситуацией в тесном контакте с властями Румынии".

Напомним, в ночь на 13 сентября Россия снова нанесла удар по портам Одесской области. После чего на территории Румынии обнаружили фрагменты, подобные российским беспилотником.

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