У Румунії втретє за тиждень впали уламки безпілотника РФ: реакція НАТО

Влада Румунії проводить повне розслідування щодо падінь уламків дронів на своїй території.
У Румунії втретє впали фрагменти безпілотників Росії після атак по півдню Одеської області. У НАТО заявили, що не бачать ознак навмисної атаки по країні Альянсу.
Про це повідомив речник Альянсу Ділан Уайт, передає Sky News.
За його словами, це третій випадок за тиждень, коли уламки безпілотників, подібних до тих, які у РФ, знаходять на території Румунії.
"У НАТО немає інформації, яка б вказувала на будь-який навмисний напад Росії на територію союзників. НАТО солідарна з нашим союзником Румунією. Влада Румунії залишається напоготові та проводить повне розслідування", - сказав він.
Тим часом посол Румунії у НАТО Дан Некулаеску повідомив, що він розповів союзникам по НАТО про тривалі атаки Росії на українську портову інфраструктуру поблизу Румунії на черговому засіданні Північноатлантичної ради в середу, 13 вересня.
Також, як він зазначив, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розмовляв з президентом Клаусом Йоганнісом у вихідні. І Альянс "продовжить стежити за ситуацією в тісному контакті з владою Румунії".
Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня Росія знову завдала удару по портах Одеської області. Після чого на території Румунії виявили фрагменти, подібні на російський безпілотник.
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