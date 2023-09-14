У Румунії втретє за тиждень впали уламки безпілотника РФ: реакція НАТО

У Румунії втретє впали фрагменти безпілотників Росії після атак по півдню Одеської області. У НАТО заявили, що не бачать ознак навмисної атаки по країні Альянсу.

Про це повідомив речник Альянсу Ділан Уайт, передає Sky News.

Також читайте Росіяни продовжують втрачати техніку і живу силу: Генштаб назвав нові цифри

За його словами, це третій випадок за тиждень, коли уламки безпілотників, подібних до тих, які у РФ, знаходять на території Румунії.

"У НАТО немає інформації, яка б вказувала на будь-який навмисний напад Росії на територію союзників. НАТО солідарна з нашим союзником Румунією. Влада Румунії залишається напоготові та проводить повне розслідування", - сказав він.

Тим часом посол Румунії у НАТО Дан Некулаеску повідомив, що він розповів союзникам по НАТО про тривалі атаки Росії на українську портову інфраструктуру поблизу Румунії на черговому засіданні Північноатлантичної ради в середу, 13 вересня.

Також, як він зазначив, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розмовляв з президентом Клаусом Йоганнісом у вихідні. І Альянс "продовжить стежити за ситуацією в тісному контакті з владою Румунії".

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня Росія знову завдала удару по портах Одеської області. Після чого на території Румунії виявили фрагменти, подібні на російський безпілотник.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.