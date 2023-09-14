Пентагон відправляє до Києва ревізорів: що перевірятимуть

Генеральний інспектор міністерства оборони США відправляє до Києва своїх співробітників, які відстежуватимуть розподіл та застосування поставленої Сполученими Штатами зброї.

Про це повідомляє телекомпанія CNN.

Зіа слів генерального інспектора Пентагону, очільник нової команди прибув до Києва ще наприкінці серпня, а інші члени команди приїдуть до кінця вересня.

Прессекретар офісу генерального інспектора Мег Рід зазначила, що в офісі вперше з'являться постійні представники в Україні. Скільки їх буде, CNN не пише.

Нагадаємо, США схвалили чотири раунди допомоги Україні у відповідь на російське вторгнення на загальну суму близько 113 мільярдів доларів, частина цих грошей піде на поповнення американської військової техніки, яка була відправлена на фронт. У грудні Конгрес схвалив останній раунд допомоги на загальну суму близько 45 мільярдів доларів для України та союзників по НАТО. Хоча пакет допомоги був розрахований до кінця фінансового року у вересні, багато чого залежить від подій на місцях.

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