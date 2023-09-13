Прогноз погоди на 14 вересня: Україну накриють дощі

В регіонах буде тепло.

У четвер, 14 вересня, майже всю Україну накриють дощі. Стовпчики термометрів покажуть 23-28° тепла.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

В Україні буде мінлива хмарність. Вночі в Україні без істотних опадів. Вранці та вдень в Україні, крім східних та південно-східних областей, будуть короткочасні дощі, грози. Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 7-12 м/с.

Вночі температура повітря в Україні становитиме +9-14°. Теплішою ніч буде у західних та південних областях - обіцяють +14-19° тепла.

Вдень на переважній більшості території повітря прогріється до +23-28°. Натомість свіжіше буде у східних, північно-східних областях та на крайньому заході країни 20-25° тепла.

Прогноз погоди в Україні на добу 14 вересня / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 14 вересня буде мінлива хмарність. Вранці та вдень синоптики прогнозують короткочасний дощ та грозу. Також в області є попередження про небезпечні метеорологічні явища

В області температура повітря вночі буде +9-14°, вдень - 23-28° тепла. В Києві вночі стовпчики термометрів +12-14° тепла, а вдень повітря прогріється до +24-26°.

Як повідомлялося, за прогнозами синоптиків, в Україні вдарять перші заморозки на поверхні ґрунту вже у другій половині вересня. За даними синоптика Ігора Кібальчича, у західних областях і на крайній півночі країни в окремі ночі від’ємні температури можуть фіксуватися й у повітрі.

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