Прогноз погоды на 14 сентября: Украину накроют дожди

В четверг, 14 сентября почти всю Украину накроют дожди. Столбики термометров покажут 23-28° тепла.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

В Украине переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Утром и днем в Украине кроме восточных и юго-восточных областей будут кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью температура воздуха в Украине составит 9-14°. Более теплой ночь будет в западных и южных областях — обещают +14-19° тепла.

Днем на подавляющем большинстве территории воздух прогреется до +23-28°. Свежее же будет в восточных, северо-восточных областях и на крайнем западе страны 20-25° тепла.

Прогноз погоды в Украине на сутки 14 сентября / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 14 сентября переменная облачность. Утром и днем синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Также в области есть предупреждение об опасных метеорологических явлениях

В области температура воздуха ночью будет +9-14 °, днем — 23-28 ° тепла. В Киеве ночью столбики термометров +12-14° тепла, а днем воздух прогреется до +24-26°.

Как сообщалось, по прогнозам синоптиков, в Украине ударят первые заморозки на поверхности почвы уже во второй половине сентября. По данным синоптика Игоря Кибальчича, в западных областях и на крайнем севере страны в отдельные ночи отрицательные температуры могут фиксироваться и в воздухе.

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