Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 14 вересня?

Найнебезпечніший день місячного календаря, коли зло стає надзвичайно сильним, що робить опір йому справою досить складною, проте цілком посильною. Просто необхідно докласти зусиль, які дозволять виплутатися з мережі негативної енергетики з мінімальними втратами, а то й зовсім без них. Від спілкування з людьми – особливо агресивними та негативно налаштованими – краще відмовитись, якщо ж його не уникнути, важливо пам'ятати про необхідність стримуватися та пам'ятати про те, що кожен із нас має право на свої недоліки.

Риби

Рибам, незважаючи на те, що на календарі буденний день, зірки радять взяти вихідний – таким чином вони зможуть уникати неприємностей, які інакше обов'язково зустрілися б на їхньому шляху, а це саме собою вже велике везіння. До цього слід додати той факт, що представники знака збережуть душевний спокій і переведуть дух, відновивши фізичні сили. А це означає, що вже завтра вони зможуть стати до роботи, з якоїсь причини відкладеної убік, а від наступного понеділка для них у професійному значенні взагалі запалиться зелене світло.

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