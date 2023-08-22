Гороскоп кохання на вересень 2023 року

У вересні чоловічий і жіночий початок дружать, а розум та інтуїція працюють воєдино. Любовний шторм липня – серпня закінчується, і від 5 вересня настає період спокою та передбачуваності у сфері особистих взаємин. Сімейні проблеми можуть бути вирішені легко та швидко.

Венера виходить із фази ретроградного руху 5 вересня, тому соціально-психологічний клімат стає сприятливішим. Ілюзії йдуть, багато людей готові розуміти, прощати та приймати. Найлегше встановлювати нові зв'язки, розвивати романтичні стосунки.

Венера заздрить усіма органами почуттів загалом: здатністю відчувати смак, колір, запах, звук. Планета любові та краси відображає потреби та особливості у взаєминах, як особистих, так і з фінансами. Весь вересень Венера переміщується царським знаком Левом, а Марс — знаком Терези, створюючи чудові можливості для пошуку свого ідеального партнера.

Тонкий парфум, укладання, начищені туфлі, а також виняткові манери та виховання значно збільшують шанси на успіх у любовній сфері.

Наприкінці вересня між Венерою та Марсом формується гармонійний аспект, додаючи вишуканості нашому енергійному світу. Можна врегулювати будь-який конфлікт, знайти компроміси та зберегти союз. Використовуйте перший місяць осені, щоб знайти внутрішній і зовнішній баланс. Цілком реально досягти гармонії в особистих взаєминах, якщо спокійно вислуховувати партнера та тактовно висловити свою думку.

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ОВЕН

Ви можете перебувати у стані внутрішнього конфлікту із самим собою, але саме у вересні легше скоригувати такий стан. Важливо прийняти те, що ідеальних партнерів не буває і тоді все стане на свої місця, а у сфері романтики, кохання, сімейних стосунків буде мир та щастя. Ваш управитель — Марс — переміщується за знаком своєї слабкості, що впливає на енергетику та динаміку життя. Але такий транзит привносить плавність у вашу повсякденність, сприятливий у розвиток особистих взаємин.

ТЕЛЕЦЬ

Від початку вересня гальмуються справи, що стосуються любовної сфери, сімейних питань, але не переживайте, у другій половині місяця все зміниться на краще. Не поспішайте зав'язувати нові взаємини, оскільки вони навряд чи будуть довговічними. Проте для відновлення та роботи над взаєминами — період чудовий. Сприятливий місяць для весіль, початку спільного проживання. Настав час вдихнути свіжого повітря та оживити партнерство, яке згасло під вагою обов'язків, непорозуміння та сварок.

БЛИЗНЯТА

Багатьох торкнеться повернення минулих проблем особистого життя. Колишні можуть нагадати про себе, але далеко не всім Близнятам це приємно. Ви можете відчувати сумніви у своїх бажаннях та планах, також спливає питання самоцінності, своєї ролі у стосунках. Якщо у вас вже заплановано весілля чи романтичну подорож, обов'язково додайте до цих заходів оригінальності! І будьте готові посилено працювати над стосунками у спільному житті. Немає перешкод для повторного одруження, навіть із тим самим партнером.

РАК

Ностальгія, а в деяких випадках навіть меланхолія, буквально витатиме в повітрі. Погортати фотографії ввечері стане чудовою ідеєю проведення часу. Перша половина вересня принесе значно більше вихідних, аніж ви розраховували, але їх можна вважати справжнім подарунком! Адже з'явилася можливість провести цей час пасивно та розслаблено, приділяючи більше часу дітям, дружині, романтичному партнерові. Дружні та романтичні зв'язки будуть зав'язуватися миттєво та виявляться сприятливими.

ЛЕВ

У любовній сфері більше позитиву. Посилюється ваш магнетизм і підвищується оптимістичний погляд на життя та оточення. Потенційні партнери прагнуть потрапити у поле зору, поспілкуватися, зробити комплімент. Навколо вас багато людей, але саме тому може виникнути психологічна втома. Намагайтеся бути м'якими, неквапливими, утримайтеся від пліток і метушні. Завдяки особистої чарівності ви зможете вирішити свої матеріальні питання, набути популярності, просунути свій проєкт.

ДІВА

У особистому житті настає час змін. І насамперед вони торкнуться побуту, місця проживання. Багато представників вашого знака з'являться плани влаштувати своє життя інакше. Це може бути переїзд, ремонт, новий роман, народження дитини. Неодружені чоловіки та жінки будуть захоплені легкими, приємними знайомствами, які закінчаться довгостроковими стосунками. Закохані пари можуть зважитися на спільне проживання, а в майбутньому воно стане першим кроком до щасливого шлюбного союзу.

ТЕРЕЗИ

У сімейних стосунках та романтичній сфері відбудеться багато важливих подій. Час, проведений наодинці з коханою людиною, допоможе згладити гострі кути. Зірки радять закінчити старі стосунки, які довго не розвиваються та подивитися на всі боки. Наявні стосунки вимагають максимум уваги та особистих трансформацій. Зрослі кар'єрні амбіції можуть серйозно шкодити близькості та розумінню. Візьміть таймаут, щоб усе осмислити, а час все розставить по своїх місцях.

СКОРПІОН

Ваша свідомість трохи затьмарюється, наділяючи вас підвищеною емоційністю та схильністю до аналізу своїх переживань. У шлюбному союзі можливі непорозуміння та сварки на ґрунті ревнощів та побутових проблем. Спробуйте тактику очікування у взаєминах, можливо, вам дуже сподобається спостерігати за партнером. Про себе нагадають колишні кохані, проте не варто піддаватися спокусі повернутися до колишніх стосунків. Проблеми можуть виникнути з далекими та близькими родичами, в основному – це фінансові питання.

СТРІЛЕЦЬ

У вересні доведеться розриватися між будинком та роботою. Сімейні пари поринають у рутинні справи на кшталт турботи про дітей, покупок для дому, спільного господарства. Сконцентруйтеся на творчих заняттях разом із дітьми – це допоможе відволіктися від проблем. Ті, хто зараз закоханий, будуть надто емоційними та квапливими. У молодих представників знака з'являться плани, зі шлюбом та створенням сім'ї, з нерухомістю. Поки що це лише плани, але багато із задуманого зараз отримає реалізацію в недалекому майбутньому.

КОЗОРІГ

Зайнятим людям необхідно більше часу проводити зі шлюбним партнером. Засмучувати вас будуть майнові суперечки та розбіжності з чоловіком. Напади ревнощів та образ можуть сильно зіпсувати романтичний настрій, тому наберіться терпіння і не поспішайте з висновками. Не виключено, що ваша допомога знадобиться комусь із колишніх партнерів, близьких родичів, друзів. Зірки рекомендують усіляко зміцнювати стосунки з рідними. Іноді родичі будуть настроєні вороже, але наберіться терпіння, щоб не провокувати конфлікт.

ВОДОЛІЙ

Цей період не підходить для планування весільної урочистості та укладання шлюбу, а також серйозних розмов про спільне майбутнє. Особливу увагу приділіть дітям, намагайтеся частіше говорити з ними щиро. Зверніть увагу на їхнє навчання, і ваші зусилля дадуть відмінні результати. Можливо, саме цього місяця ви зможете знайти здоровий баланс між роботою та сім'єю. Гармонію в парі та сім'ї можна закріпити спільною поїздкою. Якщо самотні спробують вийти із зони свого комфорту, то щаслива зустріч забезпечена.

РИБИ

Успіх у коханні цього місяця гарантований, особливо тим, хто давно самотній і перебуває у пошуку. Старі рани затяглися, страхи пішли і, мабуть, ви знову готові куштувати. Долеве знайомство може статися в розслабленій атмосфері. Незабаром коло знайомих значно розшириться, і серед них можна буде знайти того, хто стане справжньою опорою та підтримкою на довгі роки. Якщо є тріщини в наявних стосунках, які не дають спокою, намагайтеся розібратися з ними у вересні.

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