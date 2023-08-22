Гороскоп любви на сентябрь 2023 года

В сентябре мужское и женское начало дружат, а ум и интуиция работают воедино. Любовный шторм июля – августа заканчивается и с 5 сентября наступает период спокойствия и предсказуемости в сфере личных взаимоотношений. Семейные проблемы могут быть решены легко и быстро.

Венера выходит из фазы ретроградного движения 5 сентября, поэтому социально-психологический климат становится благоприятнее. Иллюзии уходят, многие люди готовы понимать, прощать и принимать. Легче устанавливать новые связи, развивать романтические отношения.

Венера завидует всеми органами чувств в целом: способностью ощущать вкус, цвет, запах, звук. Планета любви и красоты отражает потребности и особенности во взаимоотношениях, как личных, так и с финансами. Весь сентябрь Венера перемещается по царственному знаку Льва, а Марс – по знаку Весы, создавая прекрасные возможности для поиска своего идеального партнера.

Тонкий парфюм, укладка, начищенные туфли, а также исключительные манеры и воспитание, значительно увеличивают шансы на успех в любовной сфере.

В конце сентября между Венерой и Марсом формируется гармоничный аспект, добавляя изысканности нашему энергичному миру. Можно урегулировать любой конфликт, найти компромиссы и сохранить союз. Используйте первый месяц осени для того, чтобы найти внутренний и внешний баланс. Вполне реально достичь гармонии в личных отношениях, если спокойно выслушивать партнера и тактично высказать свое мнение.

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ОВЕН

Вы можете находиться в состоянии внутреннего конфликта с самим собой, но именно в сентябре легче скорректировать такое состояние. Важно принять то, что идеальных партнеров не бывает и тогда все встанет на свои места, а в сфере романтики, любви, семейных отношений будет мир и счастье. Ваш управитель – Марс – перемещается по знаку своей слабости, что оказывает влияние на энергетику и динамику жизни. Но такой транзит привносит плавность в вашу повседневность, благоприятен для развития личных взаимоотношений.

ТЕЛЕЦ

Вначале сентября тормозиться дела, относящиеся к любовной сфере, семейным вопросам, но не переживайте, во второй половине месяца все изменится в лучшую сторону. Не торопитесь завязывать новые отношения, т.к. они вряд ли будут долговечными. За то для восстановления и работы над взаимоотношениями, период замечательный. Благоприятный месяц для свадеб, начала совместного проживания. Пришло время вдохнуть свежего воздуха и оживить партнерство, которое потухло под тяжестью обязанностей, недопонимания и ссор.

БЛИЗНЕЦЫ

Многих коснется возврат прошлых проблем из личной жизни. Бывшие могут напомнить о себе, но далеко не всем Близнецам это приятно. Вы можете ощущать сомнения в своих желаниях и планах, также всплывает вопрос самоценности, своей роли в отношениях. Если у вас уже запланирована свадьба или романтическое путешествие, обязательно добавьте в эти мероприятия оригинальности! И будьте готовы усиленно работать над отношениями в совместной жизни. Нет препятствий для повторного вступления в брак, даже с тем же партнером.

РАК

Ностальгия, а в некоторых случаях даже меланхолия, будет буквально витать в воздухе. Полистать фотографии вечером станет отличной идеей времяпрепровождения. Первая половина сентября принесет значительно больше выходных, чем вы рассчитывали, но их можно считать настоящим подарком! Ведь появилась возможность провести это время пассивно и расслаблено, уделяя больше времени детям, супругу, романтическому партнеру. Дружеские и романтические связи будут завязываться мгновенно и окажутся благоприятными.

ЛЕВ

В любовной сфере больше позитива. Усиливается ваш магнетизм и повышается оптимистичный взгляд на жизнь и окружающих. Потенциальные партнеры стремятся попасть в ваше поле зрения, пообщаться, сделать комплимент. Вокруг вас много людей, но именно поэтому может появиться психологическая усталость. Старайтесь быть мягкими, неторопливыми, воздержитесь от сплетен и суеты. Благодаря личному обаянию вы сможете решить свои материальные вопросы, обрести популярность, продвинуть свой проект.

ДЕВА

В жизни личной наступает время перемен. И прежде всего они коснутся быта, места жительства. У многих представителей вашего знака появятся планы устроить свою жизнь иначе. Это может быть переезд, ремонт, новый роман, рождение ребенка. Холостые мужчины и женщины будут увлечены легкими, приятными знакомствами, которые закончатся долгосрочными отношениями. Влюбленные пары могут решиться на совместное проживание, а в недалеком будущем оно станет первым шагом к счастливому брачному союзу.

ВЕСЫ

В семейных отношениях и романтической сфере произойдет много важных событий. Время, проведенное наедине с любимым человеком, поможет сгладить острые углы. Звезды советуют закончить старые отношения, которые долго не развиваются и посмотреть по сторонам. Существующие отношения требуют максимум внимания и личных трансформаций. Возросшие карьерные амбиции могут серьезно вредить близости и пониманию. Возьмите тайм-аут чтобы все осмыслить, а время все расставит по своим местам.

СКОРПИОН

Ваше сознание немного затмевается, наделяя вас повышенной эмоциональностью и склонностью к анализу своих переживаний. В брачном союзе возможны недопонимания и ссоры на почве ревности и бытовых проблем. Попробуйте тактику выжидания в отношениях, возможно, вам очень понравится наблюдать за партнером. О себе напомнят бывшие любимые, однако не стоит поддаваться соблазну вернуться в прежние отношения. Проблемы подстерегают с дальними и близкими родственниками, в основном – это финансовые вопросы.

СТРЕЛЕЦ

В сентябре придется разрываться между домом и работой. Семейные пары погружаются в рутинные дела вроде заботы о детях, покупок для дома, совместного хозяйства. Сконцентрируйтесь на творческих занятиях вместе с детьми – это поможет отвлечься от проблем. Те, кто сейчас влюблен, будут чересчур эмоциональными и торопливыми. У молодых представителей знака появятся планы, с браком и созданием семьи, с недвижимостью. Пока это только планы, но многое из задуманного сейчас получит реализацию в недалеком будущем.

КОЗЕРОГ

Занятым людям необходимо больше времени проводить с брачным партнером. Огорчать вас будут имущественные споры и разногласия с супругом. Приступы ревности и обид могут сильно испортить романтический настрой, поэтому наберитесь терпения и не спешите с выводами. Не исключено, что ваша помощь понадобится кому-то из бывших партнеров, близких родственников, друзей. Звезды рекомендуют всячески укреплять отношения с родными. Порой, родственники будут настроены враждебно, но наберитесь терпения, чтобы не провоцировать конфликт.

ВОДОЛЕЙ

Этот период не подходит для планирования свадебного торжества и заключения брака, а также серьезных разговоров о совместном будущем. Особое внимание уделите детям, постарайтесь чаще говорить с ними «по душам». Уделите внимание их учебе, и ваши усилия дадут отличные результаты. Возможно, именно в этом месяце вы сможете найти здоровый баланс между работой и семьей. Гармонию в паре и семье можно закрепить совместной поездкой. Если одинокие попробуют выйти из зоны своего комфорта, то счастливая встреча обеспечена.

РЫБЫ

Успех в любви в этом месяце гарантирован, особенно тем, кто давно одинок и находится в поиске. Старые раны затянулись, страхи ушли и, вероятно, вы снова готовы пробовать. Судьбоносное знакомство может произойти в расслабленной обстановке. Очень скоро круг знакомых значительно расширится, и среди них можно будет найти того, кто станет настоящей опорой и поддержкой на долгие годы. Если есть трещины в существующих отношениях, которые не дают покоя, то постарайтесь разобраться с ними в сентябре.

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