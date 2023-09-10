Силы обороны провели успешную операцию и заняли часть поселка Донецкой области

Сейчас продолжаются бои в самом населенном пункте, сообщили местные власти.

Украинские военные заняли часть поселка Опитное, что вблизи Авдеевки Донецкой области.

Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона в воскресенье, 10 сентября.

По его словам, сейчас в населенном пункте продолжаются бои.

"Два дня назад, когда российские военные штурмовали позиции на севере города, украинские военные провели блестящую операцию и заняли часть Опитного. Они там смогли закрепиться. Сейчас продолжаются бои в самом населенном пункте", — сказал Барабаш.

Отметим, по данным Генштаба, Силы обороны на Авдеевском направлении сдерживают врага, производят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают оккупированную землю.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ продвинулись вперед в районе Роботиного Запорожской области.

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