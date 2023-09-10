ВСУ продвинулись вперед в районе Роботино

Силы обороны во время контрнаступления преуспевают в направлении Роботиного Запорожской области, они деоккупировали еще 1,5 квадратных километров территории.

Об этом сообщает спикер объединенного прессцентра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона в воскресенье, 10 сентября.

"Мы продолжаем небольшие продвижения в районе Роботиного. Уволено еще около 1,5 километра квадратных нашей украинской территории", — сказал он.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский добавил, что на этом направлении за последние сутки потери врага составили 226 человек (безвозвратные — 72, раненые — 149, плен — 5).

"Уничтожено 27 единиц военной техники противника. В частности, 3 танка, 2 ББМ, 3 артиллерийские системы и минометы, 2 РСЗО, 9 БпЛА, 5 единиц автомобильной техники и 3 единицы специальной техники. Также было уничтожено 6 складов боеприпасов врага", — отметил он. .

Тем временем в Офисе президента заинтриговали положительными новостями с фронта, впрочем, о чем идет речь — не уточнили.

"Силы обороны ежедневно двигаются вперед. Есть положительные новости с фронта, за это мы благодарны нашим воинам Враг пытается атаковать с воздуха, предпринимает попытки перегрузить ПВО. Наша задача сегодня – максимально ограничить способности российского ВПК производить ракеты и БПЛА", — написал глава ОП Андрей Ермак.

Работино Запорожской области на карте. ФОТО: Deepstatemap

Напомним, генерал США спрогнозировал, когда прекратится горячая фаза контрнаступления ВСУ.

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