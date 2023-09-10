ЗСУ просунулися вперед у районі Роботиного

Сили оборони під час контрнаступу мають успіх у напрямку Роботиного Запорізької області, вони деокупували ще 1,5 квадратних кілометрів території.

Про це повідомляє речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону у неділю, 10 вересня.

"Ми продовжуємо невеликі просування у районі Роботиного. Звільнено ще близько 1,5 кілометра квадратних нашої української території", - сказав він.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський додав, що на цьому напрямку за останню добу втрати ворога склали 226 осіб (безповоротні - 72, поранені - 149, полон - 5).

"Знищено 27 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 3 танки, 2 ББМ, 3 артилерійські системи та міномети, 2 РСЗВ, 9 БпЛА, 5 одиниць автомобільної техніки та 3 одиниці спеціальної техніки. Також було знищено 6 складів боєприпасів ворога", - зазначив він.

Тим часом в Офісі президента заінтригували позитивними новинами із фронту, втім, про що саме йдеться - не уточнили.

"Сили оборони щодня рухаються вперед. Є позитивні новини з фронту, за це ми вдячні нашим воїнам Ворог намагається атакувати з повітря, здійснює спроби перевантажити ППО. Наша задача сьогодні - максимально обмежити здатності російського ВПК виробляти ракети і БПЛА", - написав голова ОП Андрій Єрмак.

Роботине Запорізької області на мапі. ФОТО: Deepstatemap

Нагадаємо, генерал США спрогнозував, коли припиниться гаряча фаза контрнаступу ЗСУ.

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