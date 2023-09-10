Когда закончится война в Украине: Буданов дал оптимистический прогноз

Война РФ против Украины не будет продолжительной.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, передает "Интерфакс-Украина".

"Я не разделяю мнение, что это будет длительная война. Это мое личное мнение, которое базируется на анализе тех данных, которые мы имеем, прежде всего, в отношении противника", — сказал Буданов.

По его словам, россияне физически не могут совершать длительные действия.

"Но, опять же, если вы говорите о полугодии, о семи месяцах, о годе, и думаете, что это длительный срок – то вполне понятно, что вы будете правы", — добавил он.

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