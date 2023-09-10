Что будет с контрнаступлением зимой: Буданов объяснил

С наступлением холодной погоды контрнаступление Вооруженных сил Украины будет продолжаться. Украинские войска будут наступать даже если передвигаться станет труднее.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, передает Reuters.

"Боевые действия так или иначе будут продолжаться. В холоде, сырости и грязи бороться сложнее. Боевые действия будут продолжены. Контрнаступление будет продолжаться", – подчеркнул Буданов.

По его словам, контрнаступление происходит на нескольких направлениях. Буданов признал, что продвижение идет медленнее, чем он желал, ситуация сложная.

По мнению руководителя ГУР, среди ключевых факторов, тормозящих контрнаступление ВСУ – очень плотная концентрация российских мин, а также большое количество компактных вражеских дронов-камикадзе.

Ранее сообщалось, что в разведке Пентагона считают, что недавние успехи Сил обороны Украины позволяют предположить, что ВСУ прорвут остальные линии обороны российских войск до конца 2023 года, хотя это будет и крайне сложно.

Роман Свитан – военный эксперт, полковник запаса ВСУ считает, что если Силы обороны дойдут до Токмака, то российский фронт развалится.

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