Що буде із контрнаступом взимку: Буданов пояснив

Із настанням холодної погоди контрнаступ Збройних сил України триватиме. Українські війська наступатимуть навіть, якщо пересуватися стане важче.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, передає Reuters.

"Бойові дії так чи інакше триватимуть. У холоді, вогкості та бруді боротися складніше. Бойові дії будуть продовжені. Контрнаступ триватиме", ‒ наголосив Буданов.

Наразі, з його слів, контрнаступ відбувається на кількох напрямках. Буданов визнав, що просування йде повільніше, ніж він хотів, ситуація складна.

На думку керівника ГУР, серед ключових факторів, що гальмують контрнаступ ЗСУ – дуже щільна концентрація російських мін, а також велика кількість компактних ворожих дронів-камікадзе.

Раніше повідомлялося, що у розвідці Пентагону вважають, що нещодавні успіхи Сил оборони України дозволяють припустити, що ЗСУ прорвуть решту ліній оборони російських військ до кінця 2023 року, хоч це буде і вкрай складно.

Роман Світан — військовий експерт, полковник запасу ЗСУ вважає, що якщо Сили оборони дійдуть до Токмака, то російський фронт розвалиться.

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