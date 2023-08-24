Ермак высказался об окончании войны в Украине

Глава Офиса президента Андрей Ермак отмечает, что начатая Москвой война завершится победой Украины. Впрочем, он отказался называть сроки ее истечения.

Об этом руководитель ОП сказал в интервью DW.

Ермак отмечает, что не хотел бы делать прогнозы, когда закончится вооруженная агрессия РФ. Он называет это "неблагодарным делом".

"Я считаю, что надо всем делать то, что мы можем, и даже больше, для того, чтобы приближать нашу победу. Наше желание победы, наше единение всей украинской нации беспрецедентно. Единение мира беспрецедентно. Сейчас очень важный момент, потому что, мне кажется, мы очень близки нашей победе", — говорит Ермак.

Он отмечает, украинцы "на своей земле", и это "придает ту необходимую вдохновляющую энергию, которая дает мотивацию".

"Ну и плюс очень вдохновляет то, как относятся к Украине сегодня люди в разных странах. Мы это чувствовали и в Берлине, и в Париже, и в Риме, и сейчас в Копенгагене, и в Стокгольме, и в Афинах, и в Нидерландах". Мир сегодня на стороне добра, мир сегодня на светлой стороне – это точно завершится нашей победой", – отметил глава ОП.

Как сообщалось, на днях президент Украины Владимир Зеленский рассказал о деталях контрнаступления и объяснил, в чем сложность. По его словам, ВСУ идут вперед. Впрочем, двигаться очень сложно из-за минных полей.

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