Єрмак висловився про закінчення війни в Україні

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак наголошує, що розпочата Москвою війна завершиться перемогою України. Втім, він відмовився називати терміни її закінчення.

Про це керівник ОП сказав в інтерв'ю DW.

Єрмак наголошує, що не хотів би робити прогнозів, коли закінчиться збройна агресія РФ. Він називає це "невдячною справою".

"Я вважаю, що треба всім робити те, що ми можемо, і навіть більше, для того, щоб наближати нашу перемогу. Наше бажання перемоги, наше єднання всієї української нації є безпрецедентним. Єднання світу безпрецедентне. Зараз дуже важливий момент, тому що, мені здається, ми дуже близькі до нашої перемоги", - каже Єрмак.

Він наголошує, українці "на своїй землі", і це "надає ту необхідну енергію, яка надихає, яка дає мотивацію".

"Ну і плюс дуже надихає те, як ставляться до України сьогодні люди в різних країнах. Ми це відчували і в Берліні, і в Парижі, і в Римі, і зараз у Копенгагені, і у Стокгольмі, і в Афінах, і в Нідерландах. Світ сьогодні на стороні добра, світ сьогодні на світлій стороні – це точно завершиться нашою перемогою", - зауважив голова ОП.

Як повідомлялося, днями президент України Володимир Зеленський розповів деталі контрнаступу та пояснив, у чому складність. За його словами, ЗСУ йдуть вперед. Втім, рухатися дуже складно через мінні поля.

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