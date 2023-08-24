Єрмак висловився про закінчення війни в Україні

Українці "на своїй землі", наголошує голова ОП.
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак наголошує, що розпочата Москвою війна завершиться перемогою України. Втім, він відмовився називати терміни її закінчення.
Про це керівник ОП сказав в інтерв'ю DW.
Єрмак наголошує, що не хотів би робити прогнозів, коли закінчиться збройна агресія РФ. Він називає це "невдячною справою".
"Я вважаю, що треба всім робити те, що ми можемо, і навіть більше, для того, щоб наближати нашу перемогу. Наше бажання перемоги, наше єднання всієї української нації є безпрецедентним. Єднання світу безпрецедентне. Зараз дуже важливий момент, тому що, мені здається, ми дуже близькі до нашої перемоги", - каже Єрмак.
Він наголошує, українці "на своїй землі", і це "надає ту необхідну енергію, яка надихає, яка дає мотивацію".
"Ну і плюс дуже надихає те, як ставляться до України сьогодні люди в різних країнах. Ми це відчували і в Берліні, і в Парижі, і в Римі, і зараз у Копенгагені, і у Стокгольмі, і в Афінах, і в Нідерландах. Світ сьогодні на стороні добра, світ сьогодні на світлій стороні – це точно завершиться нашою перемогою", - зауважив голова ОП.
Як повідомлялося, днями президент України Володимир Зеленський розповів деталі контрнаступу та пояснив, у чому складність. За його словами, ЗСУ йдуть вперед. Втім, рухатися дуже складно через мінні поля.