Зеленський назвав єдину умову для мирних переговорів

Президент Володимир Зеленський заявив, що єдиною умовою, за якої можуть відбуватися переговори про мир, є Формула миру.

Про це український лідер заявив під час брифінгу із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

"Я не знаю, про які домовленості десь говорять, про якийсь обмін чогось на наші території. У нас є один документ, у нас є Формула миру, у нас є одне бажання - мир. Ми сформулювали, як ми його бачимо. Готові до відкритої дискусії з колегами. Що більше, то краще для миру, щоб мир був на одному боці. На боці справедливого миру з повним відновленням територіальної цілісності України", - прокоментував Зеленський питання про можливість переговорів з РФ.

Президент також наголосив, що "ми не забуваємо про справедливість". Саме тому, зауважує глава держави, не можна забути збиття MH17, російські звірства у Бучі та Маріуполі.

"Це не можна просто прощати тому, що минув час і хтось заспокоївся. В Росії, напевно, думають: вони там забудуть, і якось ми домовимося з питання відновлення справедливості. Ми так просто не домовимося", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, NYT опублікувало матеріал, в якому йшлося про те. що президент Володимир Зеленський вважає, що найближчим часом Україну змушуватимуть починати переговори з РФ. Своєю чергою, офіційний Київ наголошує, що припинення війни зараз стане "прелюдією до більшого насильства".

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