У Чехії затримали підозрюваного у жорстокому побитті двох українок

Нині правоохоронці розшукують ще двох підозрюваних, які також причетні до цього нападу.

У Чехії поліція затримала чоловіка, який 13 серпня жорстоко побив двох українок у місті Пласи.

Про це повідомляє Радіо Прага.

Зазначається, що він напав "без видимої причини, крім їхньої національності".

Затриманому висунули обинувачення.

Нині правоохоронці розшукують ще двох підозрюваних, які також причетні до цього нападу.

Раніше міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан засудив напад на двох українок у місті Пласи через їхню національність.

За даними ЗМІ, 13 серпня водій зупинився біля двох жінок, які сиділи й розмовляли, і запитав, чи вони є громадянками України. Після того, як вони йому ствердно відповіли, він почав їх жорстоко бити. Молодша з них, 34-річна, потрапила до лікарні з відкритим переломом щелепи, переломом вилиці та переломом носа.

Нагадаємо, в Чехії офіціанти ресторану спробували познущатися з українок.

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