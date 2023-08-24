Литва надасть Україні черговий пакет військової допомоги: яка його сума

Так, Литва надасть Україні черговий пакет військової підтримки. Загальна сума – 41 мільйон євро.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви.

"Внесок Литви у боротьбу за свободу України вже обчислюється мільйонами боєприпасів та тисячами одиниць зброї, а отримана віддача - це цінні уроки, одержані та зміцнена оборона Литви. Литва продовжує безперебійну підтримку України, яка сьогодні відзначає 32-у річницю своєї незалежності", – заявив міністр національної оборони Арвідас Анушаускас.

Що увійде до пакета

За інформацією відомства, до пакета увійдуть:

боєприпаси Carl Gustaf;

гвинтівки;

радари морського спостереження;

боєприпаси калібру 5,56 мм;

генератори;

засоби боротьби з дронами;

ракетні комплекси NASAMS.

Лише за перші сім місяців цього року Литва передала нашій державі: вертольоти Мі-8, зенітні установки Л-70 з боєприпасами, бронетранспортери М113, мільйони набоїв, боєприпаси до гранатометів.

"Литва також готує експертні консультації, виділяє кошти до міжнародних фондів підтримки України, сприяє навчанню українських солдатів, проводить для них курси, інструктори литовської армії також беруть участь в операції "Інтерфлекс", під час якої разом з іншими союзниками НАТО навчають Українські солдати тонкощі бою", – йдеться у повідомленні.

Крім того, поранені в боях українські солдати одужують у Литві. Лікувально-реабілітаційні установи вже прийняли близько 200 поранених захисників України, планується прийняти ще більше.

Загальний обсяг військової допомоги Україні з початку війни вже перевищив пів мільярда євро.

Нагадаємо, Литва приєдналися до декларації G7 про безпекові гарантії для України.

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