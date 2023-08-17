Естонія й Литва приєдналися до декларації G7 про безпекові гарантії для України

Естонія разом з Литвою та Латвією приєднується до декларації G7 про підтримку України. Вони пообіцяли допомагати нашій державі до перемоги над агресором.

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, оприлюднивши відповідну заяву сторін.

"Ми разом з Україною з першого дня неспровокованої та жорстокої агресії Росії. Ми підтримуватимемо Україну до перемоги і продовжуватимемо робити свій внесок у міжнародні зусилля із захисту її незалежності, суверенітету, безпеки, демократії та процвітання. Ми продовжуватимемо зусилля щодо притягнення до відповідальності всіх, хто несе відповідальність за злочин агресії та інші міжнародні злочини", – йдеться у заяві.

Також у заяві зазначається, що лише членство України в НАТО може забезпечити Україні майбутню безпеку. Крім цього, прем'єр-міністри готові тісно співпрацювати з Україною на шляху до членства в Європейському Союзі.

Напередодні Болгарія ухвалила рішення про приєднання до зусиль країн G7 щодо надання довгострокової підтримки Україні. Країна вважає, що у такий спосіб сприяє захисту свободи, безпеки та суверенітету всіх європейських держав-членів.

Читайте також: