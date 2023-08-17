Чому гумка для стирання має два кольори, для чого призначений синій бік

Гумка є одним із необхідних предметів школяра, студента, художника, інженера і взагалі необхідна будь-якій людині, що пише чи малює. Тому що саме завдяки гумці й можна виправити написане чи намальоване.

Деякі види гумок складаються з 2 частин - синього та червоного (або рожевого) кольору. У таких гумок або бічні поверхні відрізняються кольором, або вони поділені поперечною смужкою, по обидва боки якої гума пофарбована різними кольорами. І роблять це виробники гумок спеціально.

Вважається, що за кольорами можна визначити призначення частин двоколірної гумки. Вважається, що червона частина необхідна для стирання графіту, ліній, нанесених на папір олівцем, а синя – для видалення з паперу чорнила, залишеного ручкою. Проте, виявляється, це не так

Навіщо гумка має червоний та синій бік

Вважається, що червоним боком гумки витирають написане чи намальоване олівцем, тоді як синій бік призначений для видалення слідів ручки. Але така думка не зовсім вірна.

Різні кольори гумки - це не для стирання того, що написано різними засобами - олівцем чи ручкою, а для позначень різних типів паперу, поверхонь на яких можна стирати.

Червоний бік гумки більш м'який та відмінно усуває графітні лінії з гладкого паперу. Синій бік гумки не призначений для стирання чорнила з паперу. Він виготовлений ​​з більш міцної та твердої гуми й потрібний для того, щоб стирати сліди олівця на зернистому папері. Річ у тому, що графіт, потрапляючи в дрібні "пори" зернистого паперу, в'їдається в нього і тому м'яким (червоним) боком гумки стерти його не виходить, або виходить не до кінця. А синій бік гумки призначений саме для цієї мети.

Читайте також: