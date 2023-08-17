Для передавання Україні сучасних винищувачів F-16 потрібне окреме рішення - Столтенберг

У НАТО наголосили, що партнери "на крок ближче до того", щоб передати Україні F-16.

Попри те, що українські пілоти мають скоро розпочати навчання на сучасних винищувачах F-16, у НАТО пояснили, що для їхнього передавання Україні потрібне ще окреме рішення.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО ЄНС Столтенберг на пресконференції, передає норвезьке видання Dagsavisen.

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У нього запитали, чи доцільно надавати Україні сучасні винищувачі НАТО, на що Столтенберг відповів: " Цілком можливо. Даємо згоду на початок підготовки пілотів. Але перед поставкою сучасних винищувачів потрібне окреме рішення", - сказав Столтенберг, додавши, що партнери " на крок ближче до того, щоб передати такий тип зброї".

Як повідомляли раніше, Сполучені Штати Америки разом із європейськими союзниками працюють над тим, щоб навчання українських пілотів на сучасних винищувачах F-16 розпочались якомога швидше.

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