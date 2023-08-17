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Для передавання Україні сучасних винищувачів F-16 потрібне окреме рішення - Столтенберг

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Для передавання Україні сучасних винищувачів F-16 потрібне окреме рішення - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг / Фото: Associated Press

У НАТО наголосили, що партнери "на крок ближче до того", щоб передати Україні F-16.

Попри те, що українські пілоти мають скоро розпочати навчання на сучасних винищувачах F-16, у НАТО пояснили, що для їхнього передавання Україні потрібне ще окреме рішення. 

Про це повідомив генеральний секретар НАТО ЄНС Столтенберг на пресконференції, передає норвезьке видання Dagsavisen.

У нього запитали, чи доцільно надавати Україні сучасні винищувачі НАТО, на що Столтенберг відповів: "Цілком можливо. Даємо згоду на початок підготовки пілотів. Але перед поставкою сучасних винищувачів потрібне окреме рішення", - сказав Столтенберг, додавши, що партнери "на крок ближче до того, щоб передати такий тип зброї".

Як повідомляли раніше, Сполучені Штати Америки разом із європейськими союзниками працюють над тим, щоб навчання українських пілотів на сучасних винищувачах F-16 розпочались якомога швидше.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КУЛЕБА емоційно відреагував на скандал із НАТО і землями України!

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Дата публікації
Перегляди
291
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