Для передавання Україні сучасних винищувачів F-16 потрібне окреме рішення - Столтенберг

У НАТО наголосили, що партнери "на крок ближче до того", щоб передати Україні F-16.
Попри те, що українські пілоти мають скоро розпочати навчання на сучасних винищувачах F-16, у НАТО пояснили, що для їхнього передавання Україні потрібне ще окреме рішення.
Про це повідомив генеральний секретар НАТО ЄНС Столтенберг на пресконференції, передає норвезьке видання Dagsavisen.
У нього запитали, чи доцільно надавати Україні сучасні винищувачі НАТО, на що Столтенберг відповів: "Цілком можливо. Даємо згоду на початок підготовки пілотів. Але перед поставкою сучасних винищувачів потрібне окреме рішення", - сказав Столтенберг, додавши, що партнери "на крок ближче до того, щоб передати такий тип зброї".
Як повідомляли раніше, Сполучені Штати Америки разом із європейськими союзниками працюють над тим, щоб навчання українських пілотів на сучасних винищувачах F-16 розпочались якомога швидше.
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