На Одещині правоохоронці двічі переїхали літню жінку і втекли: моторошне відео

В Одеській області під колесами авто загинула літня жінка. Її двічі переїхав місцевий правоохоронець і покинув місце події ще до приїзду медиків.

На Одещині у місті Білгород-Дністровськ правоохоронець збив жінку похилого віку, потім переїхав її вдруге і намагався втекти з місці події. Потерпіла померла в лікарні.

Про трагічний інцидент повідомляє Державне бюро розслідувань.

Так, працівники ДБР розпочали розслідування за фактом дорожньої-транспортної пригоди, яка сталася 16 серпня за участі правоохоронця. Разом з ним у авто їхала його дружина, яка теж співробітниця правоохоронного органу. Обвинувачений, виїжджаючи заднім ходом від будинку, двічі наїхав на пішохідку.

Після цього подружжя перенесли потерпілу на лаву під під'їздом, викликали швидку допомогу, і не дочекавшись медиків водій залишив місце аварії, а пізніше звідти втекла і дружина.

У ДБР показали відео з камер спостереження, на якому видно моторошні кадри аварії. Правоохоронець на великому чорному авто наїхав на жінку, а потім свідомо зробив це вдруге.

Потерпіла від отриманих травм померла в лікарні. Правоохоронця наразі затримано. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у порушенні правил дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України), дружину відсторонено від посади та надається оцінка правомірності її дій. Слідство триває.

Тепер йому "світить" 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі викрили мережу борделіві, яку організував місцевий співробітник поліції для іноземців. Правоохоронці викрили псевдоправоохоронця та його шістьох спільників, які налагодили в центрі міста роботу мережі із шести салонів інтимних послуг.

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