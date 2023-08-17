Кулаками, ногами та палицею: на Харківщині ревнивець вбив жінку

У Харківській області чоловік забив співмешканку до смерті. Під час конфлікту через ревнощі він бив жінку руками, ногами та дерев’яною палицею до тих пір, поки вона не припинила подавати ознаки життя.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

Поліцію про злочин сповістив сусід. Він повідомив, що між парою виникла сварка, під час якої чоловік вбив жінку.

"В одному із приватних будинків міста Чугуєва між 31-річним нападником та потерпілою сталася суперечка на ґрунті ревнощів. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, чоловік почав бити співмешканку кулаками, ногами та палицею. Коли чоловік зрозумів, що 51-річна жінка не подає ознак життя, він розповів все сусіду, який і викликав поліцію", - йдеться у повідомленні поліції.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Затриманому вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину та направлено до суду клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тепер за скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті діти вбили власну матір.

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