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Пішли купатися і зникли: на Чернігівщині потонули двоє дівчаток

Пішли купатися і зникли: на Чернігівщині потонули двоє дівчаток

Рятувальники дістали тіла дітей / Фото: Управління ДСНС у Чернігівській області

Тіла дітей дістали рятувальники.

Сьогодні, 7 серпня, виявили тіло другої дівчинки, яка разом з подругою потонула 4 серпня на річці Десна біля села Слобідка Менської громади.

Про це повідомили у ДСНС.

"Сьогодні знайдено тіло другої дівчини, яка потонула під час купання 4 серпня на р. Десна неподалік с. Слобідка  Корюківського району. Тіло дівчини було вилучено рятувальниками та передано правоохоронцям", - йдеться у повідомленні.

До пошукових робіт залучили 45 людей, вісім одиниць техніки, три човни та три безпілотники.

Нагадаємо, першу дівчинку рятувальники виявили 5 серпня. 

Раніше повідомлялося, що у Львівській області потонув 14-річний хлопчик, який відпочивав з батьками. 

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