Пошли купаться и пропали: на Черниговщине утонули две девочки

Сегодня, 7 августа, обнаружили тело второй девочки, которая вместе с подругой утонула 4 августа на реке Десна возле села Слободка Минской громады.

Об этом сообщили в ГСЧС.

"Сегодня найдено тело второй девочки, которая утонула во время купания 4 августа на р. Десна недалеко от с. Слободка Корюковского района. Тело достали и передали правоохранителям", — говорится в сообщении.

К поисковым работам привлекли 45 человек, восемь единиц техники, три лодки и три беспилотника.

Напомним, первую девочку спасатели обнаружили 5 августа.

Ранее сообщалось, что во Львовской области утонул 14-летний мальчик, отдыхавший с родителями.

Читайте также: