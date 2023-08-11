Били, різали і душили: на Закарпатті діти вбили власну матір

Хустський районний суд Закарпатської області виніс вирок двом підліткам, які жорстоко вбили власну матір і викинули її тіло в річку. Їм призначили по 14 років тюрми, а також зобов’язали виплатити батькові 1,6 млн грн компенсації.

Про це пише ZAXID.net.

Як йдеться у вироку суду, який винесли в серпні 2023 року, 18-річний хлопець домовився зі своєю 15-річною сестрою про вбивство їхньої матері. Випадок трапився ще в лютому 2017 року в Хусті. За даними правоохоронців, діти вирішили вбити матір, щоб вона не розповіла батькові про крадіжку, яку вчинила 15-річна донька.

В ніч проти 19 лютого, коли жінка заснула, діти прийшли до її кімнати. 18-річний хлопець почав бити матір дерев’яною качалкою, а коли діти помітили, що від ударів жінка не померла, то 15-річна дівчина дала братові ніж і він завдав матері множинних ударів по тілу. Його ж сестра притиснула подушку до обличчя жінки і тримала так, поки та не померла.

Після вбивства підлітки принесли тіло жінки до річки Ріка, роздягнули її та скинули у воду. Забруднені кров’ю речі вони зібрали в пакети і занесли до підсобного приміщення.

Син убитої частково визнав свою провину, але заявив, що він самотужки вбив свою матір і не домовлявся із сестрою про вбивство. Донька вбитої не визнала провину і відмовилася від давання свідчень.

Батько дітей розповів, що його два дні не було дома, від 17 до 19 лютого він перебував на роботі. Коли приїхав додому, то почав шукати свою дружину, написав заяву до поліції, а потім з’ясувалося, що її вбили власні діти.

Суддя визнав обвинувачених винними у вчиненні умисного вбивства. Їм призначили по 14 років в'язниці, вони мають виплатити своєму батькові по 800 тисяч грн завданої моральної шкоди. На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, на Чернігівщині чоловік убив співмешканку й обікрав. Домашнє насильство в цій родині було систематичним. Лише за минулий місяць поліція складала на тирана чотири протоколи.

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