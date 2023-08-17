Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

У цій добірці ви знайдете кілька цікавих ідей, які доповнюватимуть ваші літні образи.

Якщо ви в пошуках натхнення для нового літнього манікюру — ця добірка вам знадобиться, адже тут ви знайдете яскраві, незвичайні і навіть трохи зухвалі дизайни та ідеї.

У тренді зараз рожеві відтінки, геометричні лінії та кольоровий французький манікюр. Але також популярністю користується зелений колыр манікюру та дизайни з ним, тому нижче ми зібрали кілька ідей з ним.

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