Мобілізація в Україні: кого можуть призвати до лав ЗСУ лише добровільно

В Україні низка категорій може мобілізуватися лише добровільно.

Питання мобілізації регулює закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Відтак є 13 категорій військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку та можуть вступити до армії тільки за власним бажанням, пише OBOZREVATEL.

Вступити до лав ЗСУ лише добровільно можуть:

Особи з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групп, підтвердженою в Україні.

Жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.

Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

Крім того, сюди входять заброньовані на період мобілізації та на воєнний час у встановленому Кабінетом міністрів України порядку за органами держвлади та іншими держорганами. органами місцевого самоврядування; підприємствами, установами і організаціями.

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"Також військовозобов'язані, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час оборони від збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, а також під час оборони від агресії РФ під час дії воєнного стану", - вказано у повідомленні.

Ще одна категорія - жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби.

А також:

Військовозобов'язані, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час оборони від збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, а також під час оборони від агресії РФ під час дії воєнного стану

Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби, які підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією медзакладу.

Опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною

Зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка)

Військовозобов'язані, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина з інвалідністю I чи II групи.

Усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років.

Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції з числа.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закони про подовження дії воєнного стану та мобілізації.

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