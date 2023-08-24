Буданов прокоментував контрнаступ ЗСУ: випали із графіка, але йдемо до мети

Буданов зазначив, що "йдемо повільніше, ніж хотілося, але йдемо до мети".

Керівник розвідки Кирило Буданов визнав, що Україна відстає від запланованого графіку, але Сили оборони йдуть до мети - деокупувати всі території.

Про це головний розвідник сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Так, на жаль, треба визнати, що події розвиваються повільніше, ніж мають бути за всіма розрахунками. Але маємо те, що маємо. Але якщо подивитися на Крим і на той рівень бойових дій, які відбуваються на території півострова, то ви зрозумієте, що нема з чим порівнювати порівняно з 2022-м, я вже не говорю про період з 2014 по 2022 рік. Тобто ми йдемо до мети. Так, повільніше, ніж хотілося, повільніше, ніж розраховували, але йдемо", - сказав він.

Нагадаємо, Буданов розповів, скільки у Росії залишилось стратегічних бомбардувальників.

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