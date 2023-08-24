Російські військові перекидають резерви на один з напрямків

Окупанти намагаються посилитися там, де "припікає".

Російська окупаційна армія почала перекидати свої сили з різних напрямків на Запорізький. ЗСУ тримають ворога на вогневому контролі.

Про це повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк під час телемарафону.

"Час від часу спостерігаємо, що вони дійсно перекидають сили на Запорізький напрямок", - розповіла представниця ЗСУ.

За її словами, загарбники змушені підтягувати сили та резерви туди, де їм "припікає". Гуменюк пояснила, у регіоні ускладнена логістика, а тому росіяни намагаються маневрувати силами, які вже накопичені на цій ділянці.

Гуменюк заявила, що контрнаступальні дії Сил оборони продовжуються на півдні. Втім, наступ ускладнює сильне замінування території. Проте для окупантів їхні ж оборонні мінні поля також створюють труднощі, коли ті намагаються маневрувати. Крім цього, українські військові тримають ворога на постійному вогневому контролі.

Як повідомлялося, Генштаб повідомив, що ЗСУ закріплюються на нових рубежах на південному фронті. Зокрема, українські захисники мали успіх у напрямку Новопрокопівки Запорізької області.

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