У Пентагоні зробили заяву про контрнаступ ЗСУ: "Це марафон, а не спринт"

Контрнаступ Збройних сил України триває, а тому рано та недоречно робити висновки. Битва з країною-агресоркою РФ ще не закінчена.

Про це заявив речник Міноборони Сполучених Штатів Америки, генерал Патрік Райдер під час брифінгу.

За його словами, наразі на всій лінії фронту точаться бої. Українські сили оборони здійснюють певний рух уперед.

"Ми з самого початку говорили, що це буде дуже важка операція та важка боротьба для них. Це марафон, а не спринт. Тож не повинно бути жодних ілюзій щодо цього факту", - наголошує речник Пентагону.

За словами Райдера, якщо Україна не досягне успіху, то наслідки торкнуться не лише Європи, а й усього світу.

"Бій за своєю природою дуже динамічний, він дуже мінливий і непередбачуваний. Кожен, хто вивчає історію, знає, що битва не закінчена, поки та не завершиться. Так що я не збираюся підбивати підсумки в середині бою. Це було б недоречно. Що ми збираємося робити, то це продовжувати підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно", – наголосив Райдер.

Контрнаступ України

Зранку 23 серпня Генштаб повідомив, що ЗСУ закріплюються на нових рубежах на південному фронті. Зокрема, українські захисники мали успіх у напрямку Новопрокопівки Запорізької області.

Тим часом аналітики американського Інституту вивчення війни у своєму звіті наголошують, що просування в районі Роботиного наближає ЗСУ до другої лінії російської оборони. Вона, зауважують в ISW, може бути відносно слабшою, ніж перша лінія оборони ворога в цьому районі.

Своєю чергою, спікерка Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти терміново укріплюють другу і третю лінії оборони на півдні за допомогою бетонних конструкцій та нових окопів.

Продовжується контрнаступ ЗСУ на Бахмутському напрямку. Від початку наступу українські війська звільнили 43 кв. км біля міста.

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